اعتقال فلسطيني بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن شمال رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الأربعاء، شابا فلسطينيًا باداعاء محالة تنفيذ عملية طعن عند حاجز "حشمونائيم" القريب من مستوطنة "موديعين عيليت" شمال غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وادعت التقارير الإسرائيلي أن "فلسطينيًا وصل إلى الحاجز بسيارته الخاصة، ترجل منها بهدف طعن عناصر الأمن المتواجدة عند الحاجز".

وزعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن "السكين سقطت من يد الفلسطيني، ما دفع لقوات الأمن إلى اعتقاله دون وقوع إصابات".