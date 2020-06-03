شقيب السلام: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب (36 عاما) من قرية شقيب السلام في منطقة النقب، بحروح خطيرة، من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت مساء اليوم، الأربعاء.

وأفادت الطواقم الطبية التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء" بأنها تلقت بلاغا في تمام الساعة الـ20:50 عن إصابة بعيار ناري في شقيب السلام.

وأضافت الطواقم أنها قدمت العلاج لشاب يبلغ من العمر 36 عاما أصيب بجروح خطيرة، ونقلته إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع، لاستكمال العلاج.

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29 ضحية في جرائم القتل من المجتمع العربي منذ مطلع العام

ومنذ مطلع العام 2020 الجاري، تشير المعطيات إلى مقتل 29 شخصا في المجتمع العربي في جرائم قتل مختلفة، آخرهم يوسف محمّد حصارمة، من قرية البعنة في الشاغور، الذي قتل في جريمة إطلاق نار وقعت في معلوت ترشيحا في الـ26 من أيار/ مايو الماضي.

وقُتل في العام الماضي 93 عربيا بينهم 11 امرأة، علما بأنه قُتل 76 عربيا بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقُتل 72 عربيا بينهم 10 نساء عام 2017 في جرائم قتل مختلفة بالبلاد.