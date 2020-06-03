القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب (36 عاما) من قرية شقيب السلام في منطقة النقب، بحروح خطيرة، من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت مساء اليوم، الأربعاء.
وأفادت الطواقم الطبية التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء" بأنها تلقت بلاغا في تمام الساعة الـ20:50 عن إصابة بعيار ناري في شقيب السلام.
وأضافت الطواقم أنها قدمت العلاج لشاب يبلغ من العمر 36 عاما أصيب بجروح خطيرة، ونقلته إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع، لاستكمال العلاج.
29 ضحية في جرائم القتل من المجتمع العربي منذ مطلع العام
ومنذ مطلع العام 2020 الجاري، تشير المعطيات إلى مقتل 29 شخصا في المجتمع العربي في جرائم قتل مختلفة، آخرهم يوسف محمّد حصارمة، من قرية البعنة في الشاغور، الذي قتل في جريمة إطلاق نار وقعت في معلوت ترشيحا في الـ26 من أيار/ مايو الماضي.
وقُتل في العام الماضي 93 عربيا بينهم 11 امرأة، علما بأنه قُتل 76 عربيا بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقُتل 72 عربيا بينهم 10 نساء عام 2017 في جرائم قتل مختلفة بالبلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر شقيب السلام: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.