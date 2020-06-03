البيت الأبيض يرد على إسبر: ترامب لديه صلاحية الاستعانة بالجيش

الأربعاء 3 يونيو 2020

قالت كايلي ماكيناني المتحدثة باسم البيت الأبيض، الأربعاء، إن التمييز العنصري غير مقبول بالمرة ومكافحته واجب ضروري، مؤكدة أن الرئيس دونالد ترامب لديه كامل الصلاحية في تفعيل قانون التمرد والاستعانة بالجيش لكنه يكتفي حاليا بالحرس الوطني.



وأضافت ماكيناني، خلال مؤتمر صحفي، أن الدستور الأمريكي لا يعطي الحق لأي شخص في التخريب والاعتداء على الممتلكات العامة ومهاجمة قوات الشرطة.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن رجال الشرطة لديهم الحق في الدفاع عن أنفسهم حين يتعرضون للهجوم، وتابعت "السلطات تلقت معلومات تفيد بوجود دعوات وتخطيط من جانب بعض المحتجين لمهاجمة رجال الشرطة باستخدام الزجاجات والعصي وغيرها".

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وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن زيارة ترامب الرئيس للكنيسة المحترقة هى رساله منه أنه لن يتهاون مع أعمال التخريب، وان العاصمة واشنطن كانت في حالة فوضى مساء الأحد الماضي.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الأربعاء، معارضته اللجوء إلى قانون يسمح بنشر قوات الجيش للسيطرة على الاحتجاجات ضد استخدام الشرطة القوة بحق الأمريكيين المتحدرين من أصول أفريقية.

وقال إسبر "لا أؤيد اللجوء إلى قانون الانتفاضة"، وذلك بعد يومين على قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد يلجأ لتفعيله بهدف استدعاء الجيش للسيطرة على الاحتجاجات.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي، أن الهدف الرئيسي في الوقت الراهن هو إبعاد الجيش عن استخدامه في السجالات السياسية، وذلك تعليقا على الاحتجاجات التي تشهدها البلاد إثر مقتل جورج فلويد.