الأمم المتحدة تندد بـ"الاعتداء" على الصحفيين في أمريكا

الأربعاء 3 يونيو 2020

نددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الأربعاء، بـ"العنصرية البنيوية" و"الاعتداء غير المسبوق" على صحفيين في الولايات المتحدة التي يستمر فيها حراك احتجاجي واسع النطاق رفضا للعنصرية وعنف الشرطة.



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وقالت ميشيل باشليه في بيان إن "الأصوات التي تطالب بإنهاء الجرائم بحق الأمريكيين العزّل من أصل أفريقي يجب أن يتم الإصغاء إليها. إن الأصوات التي تطالب بإنهاء عنف الشرطة يجب أن يتم الإصغاء اليها. والأصوات التي تطالب بإنهاء العنصرية المزمنة والبنيوية التي تسود المجتمع الأمريكي ينبغي الإصغاء اليها".

وتشهد الولايات المتحدة وبلدان أخرى احتجاجات بعد وفاة جورج فلويد (1946) خلال توقيفه، اختناقا بيد شرطي أبيض في 25 مايو/ أيار الماضي في الولايات المتحدة.