الإمارات ترفع نسبة عمل الموظفين بالجهات الحكومية لـ50% من الأحد

الأربعاء 3 يونيو 2020

أعلنت حكومة الإمارات⁩ عن رفع نسبة الموظفين المتواجدين في مقار الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية إلى 50% من المجموع الإجمالي للموظفين اعتباراً من يوم الأحد الموافق 7 يونيو/ حزيران الجاري.



وأكد بيان للحكومة، نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وام" اليوم الأربعاء، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار ⁧ فيروس كورونا المستجد⁩.

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يأتي القرار بعد أسبوع واحد من عودة العاملين بالوزارات الهيئات والمقار الحكومية بنسبة 30% إلى العمل.

والشهر الماضي، قررت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الإمارات عودة العمل بجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 31 مايو/ أيار 2020، بحيث لا تزيد نسبة العاملين في أماكن العمل على 30 % من المجموع الإجمالي للموظفين في المؤسسة، وتتزايد تدريجياً بناء على المستجدات.

ويأتي القرار الذي تم تعميمه على الجهات الاتحادية في إطار تعزيز استمرارية العمل الحكومي والعودة التدريجية للموظفين وتقديم الخدمات الحكومية، وبالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بعد للعاملين الذين يتم استثناؤهم من القرار، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/.