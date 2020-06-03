انت الان تتابع الصين "تنصح" لندن "بالتوقف فورا عن أي تدخل" في شؤون هونغ كونغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع هونغ كونغ الأحد 24 مايو 2020 بعد الإعلان عن القانون الأمني وتم تفريقهم بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه

ردت الصين الأربعاء على دعوة لندن إلى عدم فرض قانون الأمن القومي المثير للجدل في هونغ كونغ، على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها تشاو لي جيان الذي قال "ننصح الجانب البريطاني (...) بالتوقف فورا عن أي تدخل في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين".

وجهت الصين "نصيحة" للمملكة المتحدة "بالتوقف فورا عن التدخل" في شؤون هونغ كونغ ردا على دعوة لندن إلى عدم فرض قانون الأمن القومي المثير للجدل في المدينة.

ويأتي هذا القانون ردا على موجة من التظاهرات المؤيدة للديمقراطية التي هزت هونغ كونغ في عام 2019 وتخللها أعمال عنف وعززت وجود التيار المؤيد للاستقلال.

وينص القانون حول الأمن القومي الذي أقرت الجمعية الوطنية الشعبية الصينية مبدأ فرضه على عقوبات للنشاطات الانفصالية و"الإرهابية" والتخريب والتدخلات الأجنبية في المنطقة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

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وقد أعربت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا وكندا عن مخاوفها. وحث وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بكين الثلاثاء على التراجع عن قرارها. وقال في البرلمان "حان الوقت للصين لتفكر وتبتعد عن حافة الهاوية وتحترم الحكم الذاتي لهونغ كونغ والتزاماتها الدولية".

وأثار هذا الموقف غضب بكين التي ردت بشدة الأربعاء. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان "ننصح الجانب البريطاني (...) بالتوقف فورا عن أي تدخل في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين". وأضاف في مؤتمر صحفي "وإلا فإنها لا تفعل شيئا سوى إطلاق النار على قدمها"، مشيرا إلى أن بكين احتجت رسميا لدى لندن.

وكانت بكين قد تعهدت عند عودة المنطقة إليها بمنح هونغ كونغ حكما ذاتيا واسعا وحريات وفق مبدأ "بلد واحد، نظامان". ويخشى المعارضون لنفوذ بكين أن يؤدي ذلك إلى تراجع غير مسبوق في الحريات في المركز المالي الذي يضم سبعة ملايين نسمة.

وتابع المتحدث "ننصح الجانب البريطاني (...) بالتخلي عن عقلية الحرب الباردة وعن فكره الاستعماري والإقرار بعودة هونغ كونغ" إلى الصين. وصرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء أنه سيقترح على ملايين من سكان هونغ كونغ جوازات سفر تمكنهم من الحصول على الجنسية البريطانية إذا أصرت الصين على فرض قانونها على المنطقة.