برلماني تونسي : تدخل الغنوشي في سياسة المحاور التركية القطرية يحمل مخاطر كبيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال حسونة الناصفي عضو مجلس النواب التونسي، الأربعاء، أن تدخل الغنوشي في سياسة المحاور التركية القطرية يحمل مخاطر على أمن تونس القومي، مطالبة بضرورة مساءلة الغنوشي عن تصرفاته وخطواته الأخيرة بشأن الصراع في ليبيا.



وشدد على بضرورة الكشف عن كيفية دخول أسلحة تركية إلى البلاد عبر معبر حدودي مع ليبيا.

وأكد الناصفي، في كلمته بجلسة مساءلة زعيم الإخوان راشد الغنوشي، أن الجميع يرفض استخدام التراب التونسي في الصراع الليبي، وأن العلاقات الخارجية من صلاحيات رئيس البلاد دون غيره وفق الدستور

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وأكد الناصفي، أن البرلمان الليبي في شرق ليبيا شرعي ومذكور في اتفاقية الصخيرات، ومعترف به من قبل الأمم المتحدة، مضيفا أن حكومة السراج لم تحصل على الثقة من البرلمان الليبي.

وقال عضو مجلس النواب التونسي، إن الجيش الوطني الليبي هو جيش شرعي ومعترف به من جانب الأمم المتحدة، مؤكدا أن الملف الليبي يتم حله بين الفرقاء الليبيين أنفسهم بدون تدخل خارجي.

وأضاف الناصفي، أن ادعاء الحياد ثم التحيز لطرف من أطراف الصراع في ليبيا مرفوض تماما.

ويمثل الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية أمام الكتل البرلمانية للإجابة عن أسئلتهم المتعلقة بأسرار علاقته بالتنظيم الدولي للإخوان وتحركاته المشبوهة في محيط الجماعات المسلحة الناشطة في ليبيا والمدعومة تركيا وقطريا