- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجزائر تسجل 107 إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم الأربعاء، عن تسجيل 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بانخفاض 6 إصابات عن اليوم السابق.
وذكر جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات وباء كورونا، في الملخص الصحفي اليومي، ان إجمالي الإصابات ارتفع إلى 9733 حالة موزعة عبر كل مدن البلاد.
وأعلن فورار عن تسجيل 6 وفيات جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وهي نفس الحصيلة التي سجلت في اليوم السابق، ليرتفع بذلك مجموع الوفيات إلى 673 حالة.
كما أشار إلى إحصاء 151 حالة شفاء جديدة، ليصل بذلك مجموع الأشخاص الذين تعافوا من الوباء 6218، بينما يوجد 32 مريضا في العناية المركزة.
كان رئيس الوزراء، عبد العزيز جراد، أكد خلال رئاسته اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، أن رفع الحجر الصحي سيكون تدريجيا ومرنا، ويجب أن يتم على أساس التوصيات التي تقدمها السلطة الصحية وبالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر تسجل 107 إصابات جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.