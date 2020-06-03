تظاهرات في بريطانيا احتجاجا على وفاة فلويد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

شارك المئات من الجماعات المناهضة للعنصرية وحركة "حياة السود مهمة" في مسيرة في وسط لندن اليوم الأربعاء احتجاجا على وفاة الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد خلال احتجاز الشرطة الأمريكية له.ودعت "حياة السود مهمة" في لندن المحتجين إلى ارتداء ملابس حمراء في المسيرة التي تمت الدعوة لها في هايد بارك "احتجاجا على انتهاك حقوق السود في أنحاء العالم".



وشارك الكثير من المتظاهرين في ترديد شعار "لا يوجد عدالة، لا يوجد سلام"، بينما حمل البعض لافتات عليها شعارات مثل "ابدأوا في حماية حياة كل السود" و"توقفوا عن حماية رجال الشرطة المجرمين العنصريين".

وأشار قادة الشرطة في وقت سابق من اليوم إلى أنه يجب أن تلتزم الاحتجاجات بقواعد التباعد الاجتماعي التي يتم فرضها بسبب تفشي فيروس كوفيد-19 في بريطانيا والتي تحدد عدد المجتمعين بستة أشخاص كحد أقصى وتلزم الأشخاص بالحفاظ على مترين بين بعضهم البعض.

وقال مارتن هيويتن رئيس مجلس قادة الشرطة الوطنية، في بيان: "الحق في التظاهر القانوني جزء رئيسي من أي ديمقراطية وهو ما تؤيده الشرطة البريطانية وتسهله. ولكن فيروس كورونا لايزال مميتا".

وتوفي فلويد /46 عاما/ وهو رجل أسود غير مسلح، في 25 مايو بعدما ظل أحد رجال شرطة مينيابوليس واضعا ركبته على رقبته لأكثر من ثماني دقائق.

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وأثارت وفاته تظاهرات عبر الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت النائبة بحزب العمال المعارض ديان ابوت، وهي أحد أشهر الساسة السود في بريطانيا، "كل العناصر التي أثارت موجة الاضطرابات المدنية في أمريكا موجودة في المملكة المتحدة".

واستشهدت أبوت بـ"حصيلة الوفيات المروعة جراء فيروس كورونا بين السود (في بريطانيا)". واستشهدت أيضا بـ "تاريخ من استخدام القوة غير المتناسب ضد السود من جانب الدولة والعنصرية المؤسسية بشكل عام".

وكتبت عبر موقع "ليبر ليست" المعني بالشؤون الشياسية " بريطانيا مثل الولايات المتحدة لديها قائد وطني لا يظهر أي تفهم أو تعاطف بشأن قضايا العنصر.

وانتقد نواب المعارضة رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون على عدم الإدلاء بتصريح رسمي بشأن وفاة فلويد.

وبالتعرض للضغط بسبب موقفه، قال جونسون في البرلمان اليوم الأربعاء: "بالطبع حياة السود مهمة وأنا اتفهم بالكامل الغضب والحزن الذي يشعر به الأشخاص ليس فقط في أمريكا ولكن حول العالم وفي دولتنا أيضا".

وقد أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن اعتقال 23 شخصا خلال احتجاجات خرجت مطلع الأسبوع ضد وفاة فلويد بمدينة مينيابوليس الأمريكية الأسبوع الماضي.