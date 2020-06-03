شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إسبانيا تسجل أول وفاة بكورونا منذ الاثنين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أظهرت بيانات وزارة الصحة أن إسبانيا سجلت اليوم الأربعاء أول حالة وفاة بفيروس كورونا منذ يوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 27128.



وقالت الوزارة إن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس زاد عن اليوم السابق بواقع 210 حالات ليصل إجمالا إلى 240326

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