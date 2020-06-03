عمل جديد لسعد لمجرد

يحضر الفنان المغربي، سعد لمجرد، لعمل جديد، يسجل به عودة للساحة الفنية، بعد غياب طوال فترة كورونا.
وأخبر لمجرد جمهوره أنه بصدد التحضير لعمل جديد، سيطلعه على تفاصيله بعد الانتهاء من إعداده.
وكتب سعد لمجرد، عبر حسابه على أنستغرام، اليوم الأربعاء: جمهوري أنا بصدد تحضير أغنية جديدة، عندما أنتهي سأخبركم”.
وكان آخر أعمال سعد لمجرد رفقة لفناير بعنوان “آسف حبيبي”، وهو تكريم للفنان المراكشي الراحل حميد الزاهر، وتجاوزت نسبة مشاهدته على يوتوب 40 مليون مشاهدة.
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