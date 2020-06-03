زهير فضال: “الإصابة حرمتني من “مونديال” روسيا وحلمي المشاركة في نسخة قطر”

كشف الدولي المغرب زهير فضال، مدافع فريق ريال بيتيس الإسباني، عن أهدافه المستقبلية، مبرزا أنه يمني النفس بالمشاركة في مونديال قطر 2022 بعد غيابه عن نسخة روسيا.

وقال فضال، وفق ما نشرته صحيفة “ABC” الاسبانية، أن الإصابة غيبه عن المشاركة في نسخة مونديال روسيا، وتابع قائلا “اجتزت مرحلة صعبة، الإصابة جاءت قبل المونديال وإمكانية مرافقة المنتخب الوطني وقتها كانت واردة بشكل كبير”.

واستطرد قائلا “المنتخب لم يتأهل منذ 20 سنة إلى نهائيات العرس العالمي، والإصابة تزامنت مع فترة مهمة في مساري، كنت وقتها في كامل الجاهزية وفي أوج عطائي غير أن القدر لم يسعفني، استفدت الكثير من الدروس وأتمنى ألا تعاودني الإصابة”.

وفي معرض رده عن سؤال حول المباريات المتبقية لفريقه في الدوري الاسباني، قال “كرة القدم لا تتوقف، أمامنا 11 دورة لتحقيق أهدافنا، نتوفر على مجموعة جيدة، ونملك الوقت الكافي لترجمة أهدافنا على أرض الواقع”.