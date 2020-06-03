كشف معاذ لمرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة أن 19 إصابة بكورونا من بين 56 تم تسجيلها في 24 ساعة الأخيرة في جهة الدار البيضاء السطات.
وقال لمرابط، أن 13 سجلت بجهة مراكش-آسفي 13 حالة، و16 حالة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وجهة الرباط سجلت فيها 6 حالات، وحالتين بجهة فاس مكناس في الوقت الذي لم تسجل فيه باقي جهات المملكة أي إصابة.
وارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات بمرض (كوفيد 19) بالمملكة إلى 7922 حالة بعد تسجيل 56 إصابة مؤكدة جديدة خلال ال24 ساعة الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر التوزيع الجغرافي لانتشار كورونا.. البيضاء تتصدر و7 جهات بدون إصابات في 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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