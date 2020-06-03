نسبة التعافي من كورونا في المغرب تتجاوز المعدل العالمي وتصل إلى 86%

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الاربعاء، عن تماثل 456 شخصا للشفاء من مرض (كوفيد-19) بالمغرب خلال الساعات ال24 الأخيرة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 6866 شخصا.

وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، معاد لمرابط، في تصريح يومي حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا في المغرب، أي حالة وفاة خلال الساعات ال24 الأخيرة، ليستقر العدد الإجمالي للوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في 206 وفاة، مشيرا إلى أن نسبة الإماتة للفيروس بلغت 2.6 في المائة.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات بمرض (كوفيد 19) بالمملكة إلى 7922 حالة بعد تسجيل 56 إصابة مؤكدة جديدة خلال ال24 ساعة الأخيرة.