حصيلة جديدة.. 56 إصابة في 24 ساعة و456 حالة شفاء ولا وفيات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن إصابة 56 شخص بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة الأخيرة، لترتفع الحصيلة النهائية إلى 7922 حالة مؤكدة، مع استبعاد 13117 حالة.

وكشف وزارة الصحة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 456 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس الثلاثاء، إلى الساعة السادسة من اليوم الأربعاء، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 6866 حالة بنسبة 86.7 في المائة.

وأضاف المتحدث أنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة في 24 ساعة لترتفع الحصيلة إلى 206 حالة في الإجمالي بنسبة 2.6 في المائة.