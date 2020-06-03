أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن إصابة 56 شخص بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة الأخيرة، لترتفع الحصيلة النهائية إلى 7922 حالة مؤكدة، مع استبعاد 13117 حالة.
وكشف وزارة الصحة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 456 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس الثلاثاء، إلى الساعة السادسة من اليوم الأربعاء، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 6866 حالة بنسبة 86.7 في المائة.
وأضاف المتحدث أنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة في 24 ساعة لترتفع الحصيلة إلى 206 حالة في الإجمالي بنسبة 2.6 في المائة.
كانت هذه تفاصيل خبر حصيلة جديدة.. 56 إصابة في 24 ساعة و456 حالة شفاء ولا وفيات بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.