الجزائر تسجل 107 إصابات جديدة بكورونا

الأربعاء 3 يونيو 2020

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم الأربعاء، عن تسجيل 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بانخفاض 6 إصابات عن اليوم السابق.



وذكر جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات وباء كورونا، في الملخص الصحفي اليومي، ان إجمالي الإصابات ارتفع إلى 9733 حالة موزعة عبر كل مدن البلاد.

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وأعلن فورار عن تسجيل 6 وفيات جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وهي نفس الحصيلة التي سجلت في اليوم السابق، ليرتفع بذلك مجموع الوفيات إلى 673 حالة.

كما أشار إلى إحصاء 151 حالة شفاء جديدة، ليصل بذلك مجموع الأشخاص الذين تعافوا من الوباء 6218، بينما يوجد 32 مريضا في العناية المركزة.

كان رئيس الوزراء، عبد العزيز جراد، أكد خلال رئاسته اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، أن رفع الحجر الصحي سيكون تدريجيا ومرنا، ويجب أن يتم على أساس التوصيات التي تقدمها السلطة الصحية وبالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين.