شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات تجري 41,762 فحصا وتسجل 571 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 3 يونيو 2020 عقدت حكومة الإمارات اليوم الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة، تحدثت خلالها الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، عن مستجدات الوضع الصحي والحالات المرتبطة بمرض كوفيد19.

وأعلنت د.أمنة الضحاك: تم إجراء 41,762 فحص ساهمت بالكشف عن 571 إصابة جديدة بفيروس كوفيد19 ليصل إجمالي الإصابات 36,359 إصابة ووفاة شخص.

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