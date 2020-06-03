- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 16 مدنيا في هجوم شرقي الكونغو والان مع التفاصيل
الأربعاء 3 يونيو 2020
قتل 16 مدنيا، بينهم 5 أطفال، مساء أمس الثلاثاء، في إقليم ايتوري المضطرب شرقي الكونغو الديمقراطية، على ما أفاد مسؤول محلي ومصدر بالأمم المتحدة.
وقال عادل علينجي مسؤول إقليم دوغو، الأربعاء، إن "عدد القتلى غير النهائي 16 بسكاكين أو اطلاق نار. القتلى هم 4 رجال و7 نساء و5 أطفال تقل أعمارهم عن 5 سنوات" .
وأكد مصدر في قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة عدد الضحايا، وقالت المصادر، إن الهجوم وقع في قرية بمنطقة مامبيسا شمالي مدينة بونيا عاصمة إقليم ايتوري.
واتهمت السلطات المحلية حركة تعرف باسم "تعاونية تنمية الكونغو" أو "كوديكو"، وهي واحدة من عشرات الجماعات المسلحة المنتشرة في أنحاء البلد الذي مزقته الصراعات.
وتواجه كوديكو اتهامات بقتل مئات المدنيين خلال العام الجاري فقط.
وينتمي أعضاء هذه الحركة بشكل رئيسي إلى اتنية ليندو، وهم في الغالب مزارعون، وقد اشتبكوا مرارا مع اتنية هيما التي ينتمي اليها تجار ورعاة في إيتوري، وهي منطقة غنية بالذهب والنفط.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم 8 مايو/ أيار الماضي إن عدد الضحايا هذا العام بلغ 274 قتيلا إضافة إلى 200 ألف نازح.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 16 مدنيا في هجوم شرقي الكونغو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.