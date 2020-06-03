مقتل 16 مدنيا في هجوم شرقي الكونغو

الأربعاء 3 يونيو 2020

قتل 16 مدنيا، بينهم 5 أطفال، مساء أمس الثلاثاء، في إقليم ايتوري المضطرب شرقي الكونغو الديمقراطية، على ما أفاد مسؤول محلي ومصدر بالأمم المتحدة.



وقال عادل علينجي مسؤول إقليم دوغو، الأربعاء، إن "عدد القتلى غير النهائي 16 بسكاكين أو اطلاق نار. القتلى هم 4 رجال و7 نساء و5 أطفال تقل أعمارهم عن 5 سنوات" .

وأكد مصدر في قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة عدد الضحايا، وقالت المصادر، إن الهجوم وقع في قرية بمنطقة مامبيسا شمالي مدينة بونيا عاصمة إقليم ايتوري.

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واتهمت السلطات المحلية حركة تعرف باسم "تعاونية تنمية الكونغو" أو "كوديكو"، وهي واحدة من عشرات الجماعات المسلحة المنتشرة في أنحاء البلد الذي مزقته الصراعات.

وتواجه كوديكو اتهامات بقتل مئات المدنيين خلال العام الجاري فقط.

وينتمي أعضاء هذه الحركة بشكل رئيسي إلى اتنية ليندو، وهم في الغالب مزارعون، وقد اشتبكوا مرارا مع اتنية هيما التي ينتمي اليها تجار ورعاة في إيتوري، وهي منطقة غنية بالذهب والنفط.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم 8 مايو/ أيار الماضي إن عدد الضحايا هذا العام بلغ 274 قتيلا إضافة إلى 200 ألف نازح.