شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح صادم من «الصحة العالمية» بشأن فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد أدلة على وجود دواء يقلل من وفيات كوفيد 19، معلنة استئناف اختبارات عقار هيدروكسي كلوروكين لعلاج كورونا بعد أن علقت التجارب عليه في إجراء وقائي في 25 مايو الماضي.

وكان المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، قد أوضح أن هذا القرار يأتي بعد نشر دراسة الجمعة في مجلة “ذي لانسيت” الطبية اعتبرت أن اللجوء إلى الكلوروكين أو مشتقاته مثل هيدروكسي كلوروكين للتصدي لكوفيد-19 ليس فاعلاً وقد يكون ضاراً.

من جهته، أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغي، اليوم، أن هناك تهديدا واضحا بحدوث موجة ثانية من “كوفيد-19″، وإذا لم يتم إيقاف الفيروس يمكن أن يصبح مدمرا.

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وقال كلوغي خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو: “الموجة الثانية ليست حتمية، في حين أن عددا كبيرا من البلدان تزيل القيود، لكن هناك تهديدا واضحا بحدوث موجة ثانية لكوفيد-19، وإذا لم يتم إيقاف هذه الطفرات، فيمكن أن تأتي الموجة الثانية ويمكن أن تصبح مدمرة للغاية”​​​.

ولفت إلى أن “وضعنا اليوم ليس أفضل مما كان عليه في بداية العام”، مضيفا: “ما زلنا لا نملك لقاحا أو علاجا لكوفيد-19”.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم وصل إلى الـ6.1 مليون مصاب، والوفيات أكثر من 376 ألف حالة.