شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يعترف: دخلت القبو المحصن بالبيت الأبيض.. ولكن والان نبدء بالتفاصيل

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، تقارير تفيد بأنه سعى لتأمين نفسه في القبو المحصن بالبيت الأبيض خلال عطلة نهاية الأسبوع لدى احتدام الاحتجاجات والاضطرابات بالقرب من البيت الأبيض.

وقال ترامب خلال مقابلة مع إذاعة "فوكس": "لقد نزلت خلال النهار، ومكثت هناك لفترة قصيرة للغاية وكان الأمر أشبه بتفقد المكان".

وأضاف: "لقد ذهبت إلى (هناك) مرتين أو ثلاث مرات، جميعها من أجل التفقد"، دون أن يوضح ما إذا كانت جميع مرات نزوله قد جرت خلال الاضطرابات الحالية.

وقال ترامب إنه لم يطلب منه أحد دخول القبو المحصن قط. وأضاف، في إشارة إلى الخدمة السرية: "لم يخبروني بذلك على الإطلاق. لكنهم قالوا إن الوقت مناسب للنزول. ألق نظرة، لأنك قد تحتاج إليها في وقت ما".

وشهدت العاصمة الأمريكية احتجاجات عنيفة خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ تجمع العديد من المحتجين خارج البيت الأبيض ونشبت حرائق في مكان قريب.