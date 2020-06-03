شكرا لقرائتكم خبر عن «جونسون» يهاجم الصين بشأن هونج كونج والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح جونسون للصحفيين اليوم الأربعاء، خلال الإفادة اليومية للحكومة بشأن كوفيد-19: "أعتقد أن ما يحدث حاليا ربما يمثل انتهاكا للاتفاقية الصينية البريطانية.. التي تحمي الحريات السياسية والمدنية في هونج كونج. ويبدو وكأنها ربما تضار بشدة بما يجري".
وتابع: "ما نقوله هو أننا نريد أن نمد يدنا.. يد الصداقة والدعم والولاء لشعب هونج كونج". وأضاف أنه لا يرى تناقضا بين آراء المملكة المتحدة بشأن هونج كونج وشركة الاتصالات الصينية هواوي ويريد علاقة عمل "طيبة وودية وواضحة" مع الصين.
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