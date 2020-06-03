شكرا لقرائتكم خبر عن «غوتيريش» يدعو العالم لحماية اللاجئين والمهاجرين والان نبدء بالتفاصيل
ودعا غوتيريش، في رسالته عبر الفيديو خلال إطلاق موجز السياسات العامة بشأن جائحة كورونا اليوم، الدول للالتزام بحماية المرتحلين الذين يبلغ عددهم أكثر من 70 مليون شخص على مستوى العالم.
وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، أن تدابير الصحة العامة والاستجابة الاجتماعية - الاقتصادية الشاملة ستساعد في كبح جماح الفيروس وإعادة فتح الاقتصاد والنهوض بأهداف التنمية المستدامة.
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