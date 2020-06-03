شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسجل 359 وفاة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم عن تسجيل 359 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء الإصابة فيروس كرونا المستجد.

وأشار جونسون خلال مؤتمر الإحاطة اليومي بخصوص المرض، أن إجمالي الضحايا يبلغ الآن 39728 شخص.

وفي السياق، أوضح جونسون أن برنامج "الكشف والتعقب" الذي أطلقته السلطات الصحية مؤخراً يمثل حجر الزاوية في جهود التحكم في معدلات الانتشار، داعياً جميع المواطنين الذين يشعرون بأعراض المرض إلى إجراء الفحص الطبي للمساعدة في توفير البيانات الكافية.

وأفاد كبير المسشتارين العلميين للحكومة البريطانية السير باتريك فالانس خلال المؤتمر عن تسجيل 1871 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ إجمالي عدد المصابين 279856 مصاب.