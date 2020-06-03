شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش النيجيري يقتل 75 من «بوكو حرام» الإرهابي والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت القوات المسلحة النيجيرية اليوم، أن وحداتها قتلت 75 عنصراً من تنظيم "بوكو حرام" الإرهابي. وأوضح بيان القوات المسلحة أن وحدات الجيش نفذت عمليات أمنية متتابعة في المنطقة التي تتلاقى فيها حدود النيجر ونيجيريا والتشاد. وظهرت جماعة "بوكو حرام" في شمال شرق نيجيريا عام 2009م، وفي ربيع 2015م أعلنت الجماعة عن انضمامها إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، وقد أسفرت العمليات الإرهابية لهذا التنظيم عن مقتل 35 ألف شخص خلال العقد الأخير.

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