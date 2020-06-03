شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 427 حالة شفاء جديدة والاجمالي يتخطى 19 ألف والان نبدء بالتفاصيل

-تعليق الطيران مستمر و السماح برحلات الترانزيت من المطارات الدولية

أعلنت الإمارات ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى أكثر من 19 ألفاً، بعد تسجيل 427 حالة شفاء جديدة، وتسجيل 571 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد 19 ، وحالة وفاة واحدة.

وقالت المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات آمنة الضحاك أن 36,359 إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة بفيروس كورونا، و 16,936 حالة من جنسيات مختلفة ما زالت تتلقى العلاج.

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فيما قال المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث سيف الظاهري ان الإمارات اتخذت خطوة جديدة في طريق العودة التدريجية للحياة الطبيعية من خلال الإذن لبعض مطارات الدولة بنقل وتحويل المسافرين (رحلات الترانزيت) من المطارات الدولية.

وأضاف الظاهري: قرار تعليق الرحلات الجوية للركاب من وإلى الدولة لا يزال ساري المفعول، وسيتم فقط السماح مؤقتًا بتسيير رحلات محددة بغرض إجلاء المقيمين والزائرين الراغبين في مغادرة الدولة والعودة إلى بلادهم.

وستقوم الناقلات الوطنية خلال الأيام القادمة بالإعلان عن التفاصيل ومستجدات الاجراءات المتعلقة بأنشطتها، وتم وضع إطار شامل وإرشادات لتطبيق التدابير المطلوبة في كافة مطارات الدولة وناقلاتها الوطنية، للتأكد من سلامة رحلة المسافر.