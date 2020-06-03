اليمن يحصل على تعهدات بـ1.35 مليار دولار

بما يقل عن المستهدف

دبي ـ رويترز: تعهد مانحون دوليون بتقديم 1.35 مليار دولار كمساعدات إنسانية لليمن لكن هذا المبلغ لم يف بالمبلغ المستهدف وهو 2.4 مليار دولار تحتاجهم الأمم المتحدة لإنقاذ أكبر عملية مساعدات في العالم من التعرض لخفض حاد.

ويجعل الصراع في اليمن 80 بالمئة من سكان اليمن يعتمدون على المساعدات. ويكافح اليمن حاليا انتشار فيروس كورونا المستجد وسط السكان الذين يعانون من سوء التغذية الحاد.

واستضافت السعودية مؤتمرا افتراضيا للأمم المتحدة لمعالجة أوجه النقص في علميات الإغاثة في اليمن.

وقال مارك لوكوك، منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة

في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة للمؤتمر إن المانحين الدوليين تعهدوا بتقديم 1.35 مليار دولار لمساعدة وكالات الإغاثة هناك.

وقال محمد الجابر سفير السعودية إلى اليمن إن السعودية تعهدت بالفعل بتقديم 500 مليون دولار من بينها 25 مليون دولار للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد و‬تعهدت بريطانيا بتقديم 201 مليون دولار وألمانيا بتقديم 140 مليون دولار ودعت الدولتان الأطراف المتحاربة لوقف الصراع على الفور.

وتسبب الصراع في اليمن في مقتل نحو 100 ألف حتى الآن أغلبهم مدنيون.

وقالت الولايات المتحدة الشهر الماضي إنها ستقدم 225 مليون دولار في شكل مساعدات طارئة لتوفير الغذاء.

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