توصيل الطلبات للمنازل.. هل ينقل العدوى؟

سيئول ـ رويترز: أثار انتشار مرض كوفيد 19 في مركز توريد تديره إحدى أكبر شركات كوريا الجنوبية للبيع عن طريق الإنترنت المخاوف من احتمال انتقال العدوى بفيروس كورونا المسبب للمرض عن طريق توصيل الطلبات للمنازل.

ـ من انتقلت إليه العدوى؟

ارتبطت أكثر من 117 حالة إصابة بكوفيد 19 في المركز الواقع قرب العاصمة سيئول والمملوك لشركة كوبانج العملاقة للتجارة الإلكترونية. ولم يكن لأي من هذه الحالات صلة بتسليم طلبات، وهون مسؤولو الصحة في كوريا الجنوبية من احتمال الإصابة عن طريق الطرود واللفائف المنقولة.

ورغم أن احتمال انتقال العدوى عن طريق لمس أسطح صناديق أو لفافات ينقلها عامل توصيل مصاب أمر مثير للقلق، قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن انتقال العدوى بهذه الطريقة غير مرجح.

ـ الأسطح الملوثة

أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أبحاث معملية أظهرت أن فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19 يمكن أن يبقى على أسطح من الورق المقوى لمدة 24 ساعة وعلى الأسطح البلاستيكية والصلب مدة 72 ساعة.

وقال كيم وو ـ جو أستاذ الأمراض المعدية بمستشفى جورو التابع لجامعة كوريا الجنوبية إن الفيروس يمكن أن يبقي كذلك على أسطح مواد التغليف. وقال “الفيروس يبقى لما يصل إلى 24 ساعة على الورق المقوى وأكثر من ثلاثة أيام على الأسطح الصلبة مثل المعادن. ليست هناك بعد أبحاث تتعلق بشرائح التغليف ذات الفقاعات، لكنها قد تكون في منطقة وسط بين الورق المقوى والصلب”.

ـ هل من خطر من التوصيل السريع للطلبات؟

العديد من العلامات التجارية للبيع عن طريق الإنترنت في كوريا الجنوبية تشتهر بالتوصيل السريع خلال أقل من 24 ساعة. وتقدم الشركتان كوبانج وماركت كيرلي اللتان سجلتا حالات إصابة في مراكز توريد خدمة التوصيل السريع لمواد البقالة.

ويقول بعض الخبراء إن هذا قد يزيد من انتقال العدوى لأن العبوات لا تبقى لفترة طويلة.