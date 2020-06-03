كورونا المستجد: بكين تنفي صحة تقرير عن أنها تباطأت في مشاركة المعلومات مع الصحة العالمية

- المتعافون يتخطون حاجز الثلاثة ملايين وعلماء يلاحقون بؤر كورونا ـ وفيات وإصابات جديدة في السعودية والكويت

ـ أكثر من 27 ألف إصابة في مصر.. و9 وفيات جديدة في السودان

ـ لبنان يعتزم توزيع مليون كمامة مجانية

ـ إعادة فتح مساجد غزة بشكل كامل

ـ البرازيل تسجل وفيات يومية قياسية

ـ بريطانيا تدرس الجسور الجوية.. والوفيات تتجاوز 8000 في إيران

ـ إيطاليا تعيد فتح حدودها.. و239 ألف إصابة في إسبانيا

ـ ألمانيا تعتزم إلغاء التحذير من السفر لدول أوروبية

ـ روسيا تبدأ تجربة لقاح على 50 جنديا متطوعا

ـ الإصابات في الهند تتجاوز 200 ألف

واشنطن ـ عواصم ـ وكالات:

تخطى عدد المتعافين من فيروس كورونا حاجز الثلاثة ملايين شخص حول العالم، وفقا لإحصاء أعده موقع وورلد ميترز المتتبع للحالة الوبائية لانتشار الفيروس. وبحسب إحصاء الموقع وصل عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 6 ملايين 473 ألفا و690 حالة ، بينما بلغت حصيلة الوفيات 381 ألفا 709 حالات. من جانب أخر، يجد العلماء العاكفين على تطوير لقاح للقضاء على فيروس كورونا المستجد أنفهسم أمام مشكلة جديدة لاختبار اللقاحات. ويقول علماء في أوروبا والولايات المتحدة إن النجاح النسبي الذي حققته إجراءات العزل العام المشددة والتباعد الاجتماعي في بعض المناطق والدول يعني أن معدلات انتقال الفيروس قد تبلغ مستويات منخفضة لدرجة يقل معها انتشار المرض عن المستوى الكافي لإجراء اختبارات فعالة على اللقاحات المحتملة. وربما يضطر العلماء للبحث في مناطق أبعد عن بؤر ساخنة لانتشار الوباء في أفريقيا وأميركا اللاتينية للحصول على نتائج مقنعة. وقال فرانسيس كولينز، مدير المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة: “من المفارقات أننا إذا نجحنا حقا في استخدام وسائل الصحة العامة للقضاء على بؤر العدوى الفيروسية فستزيد صعوبة اختبار اللقاح”.

خليجيا، أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في الكويت جراء مرض كوفيد 19 إلى 230 حالة. كما تم تسجيل 710 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 29359 حالة.

الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن تسجيل 1152 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و47 حالة وفاة. فيما سجل المغرب 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 26 إصابة ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة 7866 حالة. بينما أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل 137 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، إلى جانب تسع حالات وفاة. بدورها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أنها بصدد توزيع مليون كمامة تسلمتها من الصناعة الوطنية، “وفق جدول شفاف وعادل يشمل الإدارات الرسمية والاتحادات البلدية والبلديات والقوى الأمنية والجمعيات الأهلية الفاعلة”. وفي فلسطين أعادت المساجد في قطاع غزة فتح أبوابها أمام المصلين بشكل كامل بعد إغلاقها أكثر من شهرين ضمن التدابير الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

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دوليا، سجلت البرازيل حصيلة قياسية للوفيات بفيروس كورونا دون مؤشرات على تراجع الإصابات والوفيات. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات الصحية أن البرازيل سجلت 1262 وفاة جديدة، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 31 ألفا و199 شخصا. كما تم تسجيل 28 ألفا و936 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي بذلك إلى 555 ألفا و383 حالة. وفي بريطانيا من المتوقع أن يضغط نواب البرلمان من أجل “الجسور الجوية”، التي سوف تعفي المسافرين من بعض البلدان من الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما عند الوصول إلى بريطانيا، وذلك عندما تعلن الحكومة خططها في البرلمان. وفي إيران أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى 8012 حالة، بعد تسجيل 70 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

الى ذلك، أعادت إيطاليا فتح حدودها أمام الزوار من بقية دول الاتحاد الأوروبي، وألغت الحظر المفروض على السفر بين المناطق الإيطالية. ويأتي تخفيف القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا في ظل انخفاض حالات الإصابة، والضغوطات لاعادة فتح الاقتصاد بعد إجراءات الاغلاق الصارمة. وفي إسبانيا ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 239 ألفا و932 إصابة. من جهتها، تعتزم الحكومة الألمانية إلغاء تحذيرها من السفر السياحي لأنحاء العام اعتبارا من 15 يونيو المقبل بالنسبة لنحو 30 دولة أوروبية، حال سمحت تطورات جائحة كورونا بذلك. الى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن بدء تجربة لقاح محتمل لفيروس كورونا على 50 جنديا متطوعا في منشآة بحثية عسكرية في منطقة موسكو. وقد أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 178 وفاة جديدة بكورونا.

على صعيد متصل، نفت الصين صحة تقرير إخباري ذكر أنها تباطأت في مشاركة المعلومات المتعلقة بمرض كوفيد 19 مع منظمة الصحة العالمية. جاء ذلك في معرض رد المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان خلال إفادة صحفية يومية على سؤال عن التقرير الذي نشرته وكالة أسوشيتد برس وورد فيه أن منظمة الصحة تشعر بخيبة أمل لتباطؤ الصين الواضح في مشاركة المعلومات. وفي الهند أظهرت الأرقام الرسمية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوز 200 ألف وأن ثاني أكبر دول العالم من حيث عدد السكان قد لا تبلغ ذروة الجائحة إلا بعد أسابيع.