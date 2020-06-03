حاكم نيويورك ساخراً من ترامب.. 'نحن هنا في الولاية نقرأ الإنجيل'

واقتضت الزيارة لإتمامها تفريق المحتجين بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.

ولم يقرأ ترامب أي مقطع من الإنجيل بعد أن ذهب مترجلا لكنيسة القديس يوحنا الأسقفية لالتقاط الصورة مساء الاثنين.

وقال كومو في إيجاز صحفي قبل أن يقرأ بعض فقرات من الكتاب المقدس "الرئيس رفع الإنجيل ذلك اليوم في العاصمة واشنطن. نحن هنا في نيويورك نقرأ الإنجيل".



وكومو المنتمي للحزب الديمقراطي والذي دائما ما يتبادل الانتقادات مع الرئيس الجمهوري قال أيضا إنه يعارض استخدام العسكريين في اخماد الاضطرابات التي تهز البلاد مشيرا إلى أن وزير الدفاع بإدارة ترامب عارض أيضا الفكرة.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر في إيجاز صحفي إنه لا يدعم التذرع بقانون التمرد لنشر قوات عسكرية عاملة للتصدي للاحتجاجات، وهي الخطوة التي هدد بها ترامب.



وقال كومو "نعم لا يمكننا استخدام الجيش كسلاح سياسي".

كما قال كومو إن المحتجين في مدينة نيويورك كانوا سلميين بشكل عام أمس الثلاثاء وأشاد بتعامل الشرطة مع الحدث وذلك بعد يوم من انتقاده شرطة المدينة ورئيس بلديتها لإخفاقهما في أداء عملهما.