تركيا تسجل 867 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة نشرها اليوم، إن "العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 867 ليصل إلى 166422 حالة".

ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع طفيف لحصيلة الإصابات اليومية بالفيروس في تركيا مقارنة مع الإحصائيات السابقة بعد أيام من تراجعه، حيث سجلت في البلاد حسب البيانات المنشورة يوم 30 مايو 983، وفي 31 مايو 839، وفي1 يونيو 827، وفي 2 يونيو 786.



وأضاف قوجة أن "حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 4609 أشخاص إثر رصد 24 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد أن كان هذا المؤشر يوم 30 مايو 26 حالة، وفي 31 مايو 25، وفي 1 مايو 23، وفي 22 مايو 22".

وأشار إلى أن "عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 130852 شخصا بعد تسجيل 931 حالة شفاء جديدة، لتتجاوز نسبة المتعافين مستوى 78%".

ولفت وزير الصحة التركي، إلى أن" الجهات الطبية أجرت أكثر من 2.155 مليون فحص خاص بفيروس كورونا".



وتعليقا على تطورات سير الجائحة في البلاد، قال قوجة إن "الظروف الحالية تشير إلى أن لا موجة ثانية لتفشير غير متوقعة في لوقت الراهن".

وأضاف: "يجب علينا ألا ننسى أننا لم نعد بعد إلى الحياة الطبيعية، إنما نحاول العودة إليها بشكل مدروس ومنتظم".

وسبق أن أعلنت السلطات التركية أن البلاد تجاوزت المرحلة الأولى من مكافحة فيروس كورونا، معتبرة أن الحكومة باتت تسيطر على سير الجائحة في تركيا.

