لمواجهة كورونا.. تشكيل تحالف دولي لإنتاج لقاح مضاد للفيروس

أعلنت السلطات الهولندية اليوم الأربعاء، عن تشكيل تحالف يضم فرنسا وألمانيا وإيطاليا، بهدف ضمان إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.
وأضافت: "اتفقت هولندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا على أن أي نتيجة إيجابية تستلزم إستراتيجية واستثمارات مشتركة".
ويهدف التحالف أيضا إلى ضمان توفير جرعات كافية من اللقاح للبلدان ذات الدخل الضعيف، وخاصة في إفريقيا.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 آذار الماضي أن فيروس كورونا أضحى وباءً عالمياً (جائحة)، داعية الحكومات إلى اتخاذ تدابير وإجراءات صارمة لمواجهته.
واتخذت معظم دول العالم في سبيل مكافحة "كورونا"، إجراءات استثنائية تنوعت بين الإغلاق التام والعزل الكامل للمواطنين، وفرض حظر تجول استثنائي، ومنع التجمعات، وإلغاء الأحداث الرياضية والثقافية والاجتماعية والسياسية، ووقف حركة الطيران، إما بشكل جزئي أو كلي.
وتجرى حالياً العديد من التجارب المختبرية والسريرية في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وغيرها من البلدان في محاولة لإنتاج دواء أو لقاح ضد الفيروس، إلا أن هذه الجهود لم تثمر عن شيء ملموس حتى الآن.
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