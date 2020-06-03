اتحاد الكرة يرد على قائد الصقور: كنت من المطالبين بإلغاء الدوري.. ما الذي تغير الان

قائد الصقور نشر عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" تدوينة أكد من خلالها بان الهيئة اتخذت قرار الغاء الدوري من اجل رضاء إدارات وجماهير بعض الأندية.

وقال الناطق باسم الاتحاد هشام محمد في تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك": "إلى الكابتن العزيز حمادي أحمد.. قرأت منشورك في فيسبوك ولم أكن متأكداً من صحته الا بعد تأكيد الزملاء والمقربين من شخصك".



وأضاف "بصراحة صدمت من حروفك التي تنافي موقفك قبل أسبوع حين جمعنا اتصال هاتفي وفيه طالبتني بصريح العبارة: (يمعود خلي يلغون الدوري، منو بيه حيل يطلع ويلعب، سلامتنا حالياً أفضل من الطوبة)".

وأوضح "ما الذي تغير الآن كابتن، أتمنى أن تراجع الاتصال بيننا وستعلم أن القيادة تعني الموقف والشجاعة".

الهيئة التطبيعية، قررت الغاء الدوري الممتاز للموسم الحالي بعدما قرر استئنافه في وقت سابق في الثالث من تموز المقبل.

