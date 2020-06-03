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2020-06-03 | 19:21
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وقال الناطق باسم الاتحاد هشام محمد في تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك": "إلى الكابتن العزيز حمادي أحمد.. قرأت منشورك في فيسبوك ولم أكن متأكداً من صحته الا بعد تأكيد الزملاء والمقربين من شخصك".
وأضاف "بصراحة صدمت من حروفك التي تنافي موقفك قبل أسبوع حين جمعنا اتصال هاتفي وفيه طالبتني بصريح العبارة: (يمعود خلي يلغون الدوري، منو بيه حيل يطلع ويلعب، سلامتنا حالياً أفضل من الطوبة)".
وأوضح "ما الذي تغير الآن كابتن، أتمنى أن تراجع الاتصال بيننا وستعلم أن القيادة تعني الموقف والشجاعة".
الهيئة التطبيعية، قررت الغاء الدوري الممتاز للموسم الحالي بعدما قرر استئنافه في وقت سابق في الثالث من تموز المقبل.
التطبيعية عزت سبب الإلغاء بسبب الظروف التي تمر بها البلاد في ظل تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا ونظراً لتوجيهات لجنة الصحة وخلية الازمة النيابية.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يرد على قائد الصقور: كنت من المطالبين بإلغاء الدوري.. ما الذي تغير الان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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