سياسي تونسي لنائب إخواني بجلسة الغنوشي: مكانك بالسجن

قال السياسي التونسي مبروك كورشيد، الأربعاء، إن النائب عن ائتلاف الكرامة الإخواني ماهر زيد "مجرم ومكانه السجن".

جاء ذلك خلال مشادة بينهما على هامش جلسة مساءلة زعيم الإخوان راشد الغنوشي، والذي يرأس في الوقت نفسه البرلمان.

واتهم كورشيد، النائب عن حركة تحيا تونس، النائب الإخواني بـ"خدمة الأجندات التركية والقطرية ودعم الإرهاب في تونس والمنطقة".

ووصفه كورشيد بـ"المجرم وأن مكانه السجن باعتبار أنه صادر ضده حكم بالسجن بـ4 سنوات".



وكان قد صدر في حق النائب الإخواني السنة الماضية حكما بالسجن بتهمة سرقة وثائق من وزارة العدل التونسية، إلا أنه تحصن بالترشح للبرلمان.

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واتهم كورشيد، راشد الغنوشي رأسًا بـ"دعم حكومة فايز السراج على حساب الأطراف الليبية الأخرى"، معتبرًا أن "ذلك فيه اصطفاف مع محاور عليها العديد من الشبهات الإرهابية".





وشهدت أروقة البرلمان التونسي بمناسبة جلسة مساءلة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، مشادات كلامية ومناوشات بين نواب الإخوان وباقي الأحزاب، والعديد من الاتهامات الموجهة لزعيم إخوان تونس بشأن تحركاته الخارجية المشبوهة واتصالاته التي باتت تهدد وتغضب التونسيين وتهدد دبلوماسية بلادهم.



ويخضع الغنوشي لمساءلة كتل كل من: الدستوري الحر (18 مقعدا)، وتحيا تونس (14)، وقلب تونس (26)، والديمقراطية (40)، والإصلاح الوطني (15)، والمستقبل (10)، والكتلة الوطنية (10).

وفيما توعد برلمانيون بتقديم إثباتات تزعج الإخوان، لوح آخرون بسحب الثقة من الغنوشي، بعد استيفاء الشروط القانونية.