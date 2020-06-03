الجيش الليبي يصد هجمات للمليشيا بطرابلس ويدمر ويصادر أسلحة

أعلن الجيش الوطني الليبي، مساء الأربعاء، إحباط هجوم للمرتزقة السوريين المدعومين من تركيا جنوبي العاصمة طرابلس.



وقال عقيلة الصابر عضو شعبة الإعلام الحربي للجيش الليبي، إن وحدات القوات المسلحة نجحت لليوم الثامن على التوالي في صد هجوم المليشيات والمرتزقه السوريين في محاور طرابلس.

وأوضح الصابر في تصريح لـ"الخليج 365" أن الهجوم المليشياوي الفاشل كان على محاور عين زارة، طريق المطار - مطار طرابلس العالمي- و"وادي الربيع" جنوبي العاصمة، ما أسفر عن مقتل عدد كبير من عناصرهم.

وأضاف عضو شعبة الإعلام الحربي للجيش الليبي، أنه تم حرق وتدمير 7 سيارات مسلحة للمليشيات في محيط محور المطار، كما تمت مصادرة "دبابتين" و"6" آليات مسلحة كانت بحوزت المليشيات أثناء الهجوم.

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وأشار إلى أن أكبر عدد من قتلى المليشيات في محوري وادي الربيع وعين زاره كان من المرتزقة السوريين، مؤكدا فشل الهجوم المليشياوي وعدم تحقيقهم أي تقدم في هذين المحورين.

وأعلن الصابر نجاح القوات المسلحة في سحب "11" جثة لعناصر المرتزقه السوريين في محيط محور المطار وجثتين أخريين بمحور وادي الربيع

وتتواصل الاشتباكات بين قوات الجيش الوطني الليبي ومليشيات حكومة فايز اليراج والمرتزقة السوريين طوال 10 أيام متتالية، ما سفر عن تقدمات كبيرة للجيش الليبي كان أهمها تحرير الجيش الوطني لمدينة الأصابعة من قبضة المليشيات.

وتستمر المليشيات في مهاجمة قوات الجيش الليبي التي تتصدى لهم وتكبدهم خسائر في الأرواح والعتاد العسكري في الوقت الذي أعلنت بعثة الأمم المتحدة قبول الجيش الليبي وحكومة فايز السراج استئناف محادثات اللجنة العسكرية المشتركة المعروفة بـ"5+5" المنبثقة عن مؤتمر برلين 19 يناير/كانون الثاني الماضي.