عبير موسى تتعهد بفتح ملف دور الإخوان في انضمام شباب ونساء من تونس إلى داعش بسوريا المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الأربعاء 2020/6/3 10:36 م بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2020/6/3 10:36 م بتوقيت أبوظبي

عبير موسى تتعهد بفتح ملف دور الإخوان في انضمام شباب ونساء من تونس إلى داعش بسوريا.

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