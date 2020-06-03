الإمارات: 41 ألف فحص كورونا تكشف عن 571 إصابة وشفاء 427 المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الأربعاء 2020/6/3 09:33 م بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2020/6/3 09:33 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت الإمارات، الأربعاء، عن إجراء أكثر من 41 ألف فحص لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وكشفت الفحوص عن 571 إصابة جديدة، فيما تم تسجيل 427 حالة شفاء وحالة وفاة واحدة.

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