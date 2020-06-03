انت الان تتابع إدارة معلومات الطاقة: انتاج النفط الأمريكي يهبط لأدنى مستوى منذ أكتوبر 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صهاريج لتخزين النفط في كاشينج بولاية أوكلاهوما

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة هبط الأسبوع الماضي 200 ألف برميل يوميا إلى 11.2 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر تشرين الأول 2018.

ومن ناحية أخرى أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، قفزت إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2010