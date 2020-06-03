حقيقة إنشاء قاعدة عسكرية مصرية في جنوب السودان .. التفاصيل الكاملة





كشفت مصادر دبلوماسية في مصر وجنوب السودان، حقيقة موافقة جنوب السودان على إنشاء قاعدة عسكرية مصرية هناك، بعدما تداول البعض أخبارا عن الموافقة على إنشاء القاعدة.

وكان مصدر عسكري من جنوب السودان قدأكد في تصريحات إن حكومه بلاده وافقت علي طلب مصري بإنشاء قاعدة عسكرية بالقرب من بلدة مايوت بمنطقة أعالي النيل.

و صرح المسئول العسكري السوداني أن القاعدة ستستضيف حوالي 250 عنصر عسكري مصري , و ذلك في إطار التعاون المصري الجنوب سوداني في قضايا التنمية الاقتصادية و الأمن و تعزيز السلام.

Advertisements

وفي تصريح خاص لـ”القاهرة 24″، قال مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في سفارة جنوب السودان بالقاهرة، إن ما تم تداوله حول إنشاء قاعدة مصرية في جنوب السودان غير صحيح، وأخبار كاذبة، مشددا على عدم وجود أي اتفاقات رسمية في هذا الشأن.

وهو ما أكده مصدر دبلوماسي مصري رفيع المستوى في جنوب السودان لـ”القاهرة 24″، مشددا على أنه لم تصدر أي قرارات أو اتفاقيات رسمية بين البلدين حول ذلك الشأن.

وكان نشر موقع “South Sudan News Now SSNN” الخبر المتداول عن موافقة دولة جنوب السودان على إنشاء قاعدة عسكرية مصرية على أرضها، وهو موقع إخباري تم إطلاقه في ديسمبر 2018 ويُدار بواسطة عدد من المفكرين والصحفيين والمختصين بالمجالات العلمية داخل وخارج جنوب السودان.