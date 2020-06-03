الولايات المتحدة تعلّق رحلات الخطوط الجوية الصينية

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أمرت الولايات المتحدة بتعليق جميع رحلات الخطوط الجوية الصينية من البلاد وإليها اعتباراً من 16 يونيو بعدما منعت بكين شركات الطيران الأميركية من استئناف رحلاتها إلى الصين رغم رفع الإغلاق على خلفية وباء كوفيد-19.

وجاء في بيان صادر عن وزارة النقل الأميركية الثلاثاء أن "شركات الطيران الأميركية طلبت استئناف خدمات الركاب اعتبارا من 1 يونيو. ان عدم موافقة الحكومة الصينية على طلباتها يعد انتهاكا لاتفاق النقل الجوي" بين البلدين.