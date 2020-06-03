شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم أردوغان.. الشرطة التركية تهاجم المنازل وتطلق الكلاب على الأهالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارا للانتهاكات التى يمارسها أردوغان ضد معارضيه وشعبه، اعتقلت الشرطة التركية مواطنًا فى مدينة ديار بكر لاتهامه بقتل شرطى، بعد أن اقتحمت منزله فى منتصف الليل وحطمت الباب وتعدت عليه بالضرب، وأطلقوا عليه الكلاب أمام أعين أطفاله.

وحسب ما نشره موقع تركيا الآن فقد تعرض مواطن تركى يدعى للتعذيب أثناء القبض عليه بعد مقتل ضابط شرطة بمدينة ديار بكر، وتم تحويله للمحكمة وتوجيه تهمة "قتل شخص بسبب قيامه بواجبه".

وداهمت الشرطة التركية عشرات المنازل بمدينة ديار بكر للبحث عن الجناة الذين قتلوا ضابط شرطة يدعى أتاكان أرسلان. وفي يوم 31 مايو داهمت الشرطة منزل جدة شخص يدعى وبحثت عنه وفتشت الشرطة جميع الشقق الموجودة بالبناية وحطمت أبوابها، وكسرت الشرطة باب منزلهما، وأطلقت عليهم الكلاب في مشهد تعذيبي قاس للغاية.

وحصل الزوجان على تقرير من أحد المستشفيات يفيد بتعرضهما للتعذيب من قبل قوات الشرطة، ووجود عدد من عضات الكلاب في أنحاء متفرقة من جسديهما.