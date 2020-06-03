شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. وزارة الطيران تنظم رحلتين لعودة المصريين العالقين من بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الطيران المدني غدا الخميس ، رحلتين استثنائيتين تغادر من مطار القاهرة الدولي ، لعودة المصريين العالقين من بيروت نتيجة وقف الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويتم تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية على متن الرحلات الجوية التي تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران ، لمختلف بلدان العالم لنقل الركاب بأمان ، بالإضافة إلى أن الشركة على أتم استعداد وجاهزية للتشغيل في أي وقت تسمح فيه الحكومة المصرية.

كانت سلطة الطيران المدنى ، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر ، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي ، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.