شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. وزارة الطيران تنظم رحلتين لعودة المصريين العالقين من بيروت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الطيران المدني غدا الخميس ، رحلتين استثنائيتين تغادر من مطار القاهرة الدولي ، لعودة المصريين العالقين من بيروت نتيجة وقف الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا المستجد.
ويتم تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية على متن الرحلات الجوية التي تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران ، لمختلف بلدان العالم لنقل الركاب بأمان ، بالإضافة إلى أن الشركة على أتم استعداد وجاهزية للتشغيل في أي وقت تسمح فيه الحكومة المصرية.
كانت سلطة الطيران المدنى ، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر ، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي ، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
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