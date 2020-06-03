شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة البرلمان" للمواطنين: "لا تهوين ولا تهويل" أفضل الطرق للتعامل مع كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن أزمة فيروس كورونا تتطلب مزيدًا من الوعى والحرص والتعامل مع الأزمة وعدم التهوين من الأزمة، وفى نفس الوقت عدم التهويل منها، خاصة أن جميع الدراسات فى مختلف بلدان العالم تشير إلى أن الأزمة قائمة وستستمر لفترة ولا يعلم أحد موعد انتهاء هذه الجائحة، ما يستوجب ضرورة أن يتم التعامل معها وفقًا لما سبق وتم الإعلان عنه من قبل منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة المصرية، واتخاذ كل التدابير الاحترازية والوقائية وعدم التهاون أو التهويل من الأزمة.

ويرى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت تباين فى أوضاع المواطنين فى التعامل مع الأزمة، ما بين حالة من الهلع والفزع الشديد، وعلى النقيض هناك تهاون من قبل البعض فى التعامل مع الفيروس، ولكن المطلوب على وجه التحديد هو ضبط النفس والتحلي بكافة صفات الثبات النفسى، والالتزام الكامل بجميع التعليمات الصادرة من قبل الجهات المعنية، للحفاظ على الصحة العامة وعدم نشر العدوى وفى نفس الوقت للحفاظ على عجلة الاقتصاد.

وشدد رئيس اللجنة، على ضرورة أن يكون هناك توازن بين الحفاظ على الصحة العامة واستمرار العمل والنتاج، وهذا ما تم إطلاق عليه خطة التعايش، حيث يتم التعايش مع الفيروس وفقًا لحزمة الإجراءات الخاصة بالتباعد الاجتماعى، والكمامة وأدوات التعقيم، وأن تكون هذه الممارسات نابعة من داخل كل شخص، وأن يكون الجميع حريص على صحته الشخصية وعلى صحة المحيطين به، وعدم المبالغة فى تقييم الأمور أو التهوين منها.