شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يتقدم بسؤال حول المخصصات المالية لتطوير الوحدات الصحية بالموازنة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب خالد هلالى، بسؤال حول المخصصات المالية لتطوير الوحدات الصحية فى الموازنة العامة الجديدة، لافتا إلى أهمية تطوير الوحدات الصحية والمنظومة الصحية بشكل عام، خاصة وأن أزمة فيروس كورونا ثبتت أهمية وجود بنية صحية ومنظومة قادرة على تحمل الأزمات، وبفضل الجهود التى بُذلت خلال السنوات الأخيرة استطاع النظام الصحى أن يتصدى للأزمة الحالية، فى الوقت الذى عانت دول عظمى من تفشى هذا الوباء وعدم قدرة المنظومة الصحية لديها على استيعاب أعداد المصابين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن تطوير الوحدات الصحية سيكون داعم للمنظومة من خلال تحسين مستوى الخدمة، وأن تتحول هذه الوحدات المنتشرة على مستوى المحافظات إلى مركز صغير لتقديم الرعاية والخدمة الصحية للمواطنين خاصة وأن هناك بعض المحافظات تم تحويل المستشفيات بها لعزل مصابي فيروس كورونا ولم يعد هناك أماكن تقديم الخدمة، مما يستوجب ضرورة أن يتم الاستعانة بالوحدات الصحية بعد تأهيلها للقيام بهذا الدور.

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ولفت عضو البرلمان، إلى أن تطوير الوحدات الصحية وتنوع مصادر الحصول على الرعاية الصحية فى مختلف المناطق سيكون له دور كبير فى الحد من استغلال بعض المستشفيات الخاصة التى قامت برفع أسعار الحصول على التكلفة بشكل مبالغ فيه بصورة كبيرة، وعدم وجود بديل يلجأ المواطنين إليها، وهذا الأمر بدوره يساهم فى سرعة أن يكون هناك وحدات مجهزة لتقديم الخدمات الطبية المتكاملة.

ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، لا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويجب أن يكون السؤال فى أمر من الأمور ذات الأهمية العامة ولا يكون متعلقا بمصلحة خاصة، أو تكون له صفة شخصية.

كما يجب أن يكون السؤال واضحا مقصورا على الأمور المراد الاستفهام عنها دون أى تعليق، وأن يكون خاليا من العبارات غير اللائقة.