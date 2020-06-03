مجلس الدولة يؤكد أولوية سلامة الأعضاء والمتقاضين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

أكد مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، أنه في ظل ما لوحظ خلال الفترة الأخيرة من مخاوف مشروعة، من تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد، واحتمال إصابة البعض، رغم كل الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها الدولة، ويطبقها المجلس، ورغبة منه في بث الروح الإيجابية بين الجميع، حتى يعملوا مطمئنين وآمنين على صحتهم وصحة أسرهم، خاصة بعد استئناف العمل جزئيا وتدريجيا.

واتخذ المجلس خطوات عدة لطمئنة المستشارين والموظفين والمتقاضين منها؛ التأكيد على أن الأولوية الأولى والأهم لإدارة المجلس هي سلامة الأعضاء والموظفين، والمتقاضين.

وأوضح المجلس خلال بيان له، أنه في حالة إشتباه إصابة أي عضو في المجلس بفيروس كورونا عليه الاتصال مباشرة بنفسه أو أحد أقاربه أو رئيسه في العمل بإدارة المجلس لاتخاذ اللازم ، ويطبق ذلك على الموظفين ، على أن يتم الاتصال على أرقام التليفون الآتية : ۰۱۲۰۳44434 ، ۰۱۰۰۰۰۹44۳۹ .

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ونوه المجلس علي عدم تناول أي معلومات أو أرقام أو أخبار وتحاليل أو علاج أو فحوصات أو مستشفيات تتعلق بفيروس كورونا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى ضرورة إلزام جميع أعضاء مجلس الدولة الذين أنشأوا جروبات أو مواقع أو غيرها على كافة مواقع التواصل الاجتماعى غلقها فوراً مع استثناء جروبات العمل القضائى داخال المحاكم والدوائر والمغلقة على أعضائها فقط .

وقال المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، إنه لا يجوز مخاطبة أي جهة خارج مجلس الدولة بخصوص أي أمر يتعلق بالأعضاء أو بأمور العمل في المجلس أو أي أمر عام أخر إلا من خلال إدارة المجلس وتستثنى من ذلك الطلبات الخاصة بالعضو.

كما أكد المجلس على أن أي اقتراحات أو اعتراضات بشأن نظام العمل أو الإدارة لا يجوز تناولها على وسائل التواصل الاجتماعى ، وإنما تقدم مباشرة من العضو نفسه أو عن طريق رئاسته إلى إدارة المجلس، فضلا عن أن المجلس أكد على تطبيق قرارات حظر الظهور الإعلامي وهي القاعدة التي توارث عليها المجلس وفقا للقيم والتقاليد القضائية العريقة.