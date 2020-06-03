بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية-مروة شاهين:

اعتمد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وبحضور ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019/2020، وبلغ إجمالي المتقدمين للشهادة الإعدادية العامة 73700 طالب بنسبة نجاح 99.86%.

وأوضح محافظ الغربية، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية المهنية 6415 طالبًا، وبلغت نسبة النجاح 96.4%، في حين بلغت نسبة النجاح للطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية المهنية (صم) والإعدادية العامة (نور) 100%، و 94,4% لطلاب التلمذة الصناعية (تربية فكرية).

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