"سناب تشات" يوقف الترويج لمنشورات ترامب بسبب العنف العنصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – إيمان محمود

أعلن تطبيق "سناب شات"، اليوم الأربعاء، وقف ترويج منشورات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن خدمة Snapchat Discover.

وقالت الشركة في بيان لها: "لن نقوم بإظهار الأصوات التي تحرّض على العنف العرقي والظلم من خلال منحهم ترويجًا مجانيًا على (Discover)".

وأضافت الشركة: "العنف والظلم العنصريين ليس لهما مكان في مجتمعنا ونحن نقف مع كل من يسعون إلى السلام والمحبة والمساواة والعدالة في أمريكا"، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

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وفي اعقاب هذا الإعلان انخفضت أسهم سناب بأكثر من 2 ٪.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي إيفان شبيجل في مذكرة: "لا يمكننا ببساطة الترويج للحسابات في أمريكا المرتبطة بالأشخاص الذين يحرضون على العنف العنصري ، سواء فعلوا ذلك على منصتنا أو خارجها".

ويأتي هذا القرار بعد أسبوع من إعلان "تويتر" الإشراف على تغريدات ترامب وتصنيف تغريدة للرئيس الأمريكي حول ما يجري في مدينة منيابوليس بأنها "تمجيد للعنف" كما أضاف إليها تنبيها يفيد بأن الموقع يخلي مسؤوليته عن التغريدة التي قال إنها تنتهك قواعده.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية أعمال عنف واحتجاجات بسبب مقتل مواطن أمريكي يدعي "جورج فلويد" من أصول أفريقية من قبل رجل شرطي أبيض.