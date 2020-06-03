مصدر أمني عراقي: اعتقال 17 داعشيا غرب الموصل

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ)

أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية، اليوم الأربعاء ،اعتقال 17 من عناصر تنظيم داعش، بينهم عرب غرب مدينة الموصل 400 كم شمال بغداد.

وقال المقدم سلام العكيدي من قيادة شرطة محافظة نينوى إن"قوات عراقية مشتركة نفذت ظهر اليوم عملية أمنية في قرية أحليلة والهرمات، التي يتمركز فيها عناصر داعش 10كم غرب الموصل، ما أسفر عن اعتقال 17 من عناصر داعش بينهم ثلاثة يحملون الجنسية السورية ومصري واحد".

كما ذكر اليوم أيضا بيان لوزارة الداخلية أن" مفارز الاستخبارات ومكافحة الارهاب في محافظة نينوى، ألقت القبض على سبعة إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة نينوى، مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة المناطق القريبة من الحدود السورية غرب الموصل نشاطا ملحوظا لعناصر تنظيم داعش المتطرف الذين ينفذون عمليات ضد القوات العراقية والمدنيين أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.