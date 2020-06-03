حملة لتعقيم وتطهير منشآت "تنمية السد العالي" بأسوان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:
قامت هيئة تنمية بحيرة السد العالي في أسوان، اليوم الأربعاء، بحملة تطهير وتعقيم لمنشآت الهيئة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا.
وقال المهندس سيد جاد الرب إسماعيل، رئيس تنمية بحيرة السد العالي بأسوان، إنه جرى توفير جهاز الرش الألي لتطهير المنشآت والورش والمكاتب الإدارية داخل مبنى مقر الهيئة في صحاري جنوب مدينة أسوان، وذلك للوقاية من انتشار الفيروس.
وأضاف أنه جرى شراء عدد من الكمامات لجميع موظفي الهيئة المتواجدين أثناء العمل، علاوة على شراء المطهرات اللازمة للحفاظ على أبناء الهيئة وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بناءًا على توجيهات الدكتور محمد الشحات بدوي، المدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
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