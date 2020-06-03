أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم، الاثنين 1 جوان 2020، أن النتائج الأولية لإختبار دواء "أفيفافير" avifavir المحلي على المصابين بكورونا أظهرت فعاليته بنسبة 90 بالمائة.
وأكد نائب مدير المركز الروسي لأمراض الرئة والأمراض المعدية التابع لوزارة الصحة، فلاديمير تشولانوف أن السلطات الصحية بدأت إختبار الدواء المحلي على 330 مصابا بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم تسجيل الدواء بوزارة الصحة والحصول على موافقتها.
وشدد تشولانوف خلال ندوة صحفية اليوم أن الدواء دخل مرحلة التجارب السريرية على 188 مصابا بالفيروس، موضحا أن المرحلة الأولى من الدراسة تشمل 60 مريضا في إنتظار أن يتم إختبار الدواء على 330 مريضا.
المصدر: تاس
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تعلن عن دواءٍ لفيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.