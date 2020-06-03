البحرين والولايات المتحدة يبحثان العلاقات الثنائية

بحث وزير الداخلية البحريني الفريق أول راشد بن عبدالله آل خليفة، اليوم الأربعاء، معجاستين سيبيريل، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن الجانبين استعراضا خلال اللقاء العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.
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